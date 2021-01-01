تستعد سامسونج لتوريد شاشات OLED لدعم أجهزة الآيباد وMacBook القادمة

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صورة الخبر: سامسونج
سامسونج

تستعد شركة سامسونج لبدء خط إنتاج جديد من شاشات OLED والذي يستهدف التركيز على شاشات OLED الكبيرة، لدعم الجيل القادم من أجهزة الآيباد وMacBook.

جاءت التفاصيل الجديدة اليوم في تقرير نشر عبر”TheElec” الذي أوضح أن سامسونج تخطط لتوريد شاشات OLED لشركة ابل هذا العام.

ولقد أوضح تقرير سابق أن ابل تخطط هذا العام لدعم أجهزة iPad Pro للعام 2024 بشاشة OLED، ويوضح التقرير الجديد أن سامسونج لن تقدم خط إنتاجها الحالي من شاشات OLED لأجهزة ابل، لذا تبدأ العملاق الكوري خط إنتاج جديد لشركة ابل.

أيضاً يؤكد التقرير على أن سامسونج تنتج شاشات OLED الجديدة في منشأة صناعية مختلفة، على أن يدعم خط الإنتاج الأجهزة الكبيرة.

كما يشير التقرير إلى أن جهاز MacBook Pro المميز بشاشات OLED الجديدة من سامسونج سينطلق رسيماً قي 2025.

من جانب تعمل ابل في الوقت الحالي إلى تحويل أجهزة iPad و MacBook لشاشات mini LED، لذا سيكون التحول إلى شاشات OLED الخطوة التالية لشركة ابل خلال السنوات المقبلة، أيضاً من المتوقع أن تعمل الشاشات الجديدة على تحسين التباين، وعمر البطارية في أجهزة iPad و MacBook.

المصدر: بوابه المتميز

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