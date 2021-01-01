تستعد سامسونج لتوريد شاشات OLED لدعم أجهزة الآيباد وMacBook القادمة

تستعد شركة سامسونج لبدء خط إنتاج جديد من شاشات OLED والذي يستهدف التركيز على شاشات OLED الكبيرة، لدعم الجيل القادم من أجهزة الآيباد وMacBook.
جاءت التفاصيل الجديدة اليوم في تقرير نشر عبر”TheElec” الذي أوضح أن سامسونج تخطط لتوريد شاشات OLED لشركة ابل هذا العام.
ولقد أوضح تقرير سابق أن ابل تخطط هذا العام لدعم أجهزة iPad Pro للعام 2024 بشاشة OLED، ويوضح التقرير الجديد أن سامسونج لن تقدم خط إنتاجها الحالي من شاشات OLED لأجهزة ابل، لذا تبدأ العملاق الكوري خط إنتاج جديد لشركة ابل.
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