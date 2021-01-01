إعداد بروتين مستخرج من الهواء..للبشر على المريخ..

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تعمل العديد من الدول والوكالات الفضائية وشركات الفضاء الخاصة على إرسال رحلات سياحية إلى كوكب المريخ؛ لذلك يجب إيجاد طعام للمستوطنين، فالرحلة إلى المريخ ذهابًا وإيابًا سوف تستغرق ما يزيد على عام واحد على أقل تقدير. لكن نقل المواد الغذائية إلى الفضاء البعيد يعتبر أمرًا مكلفًا للغاية.



لقد بدأ العلماء منذ الستينيات يفكرون في طرق إيجاد مواد غذائية في الفضاء، وكانت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، في أعقاب النجاحات المبكرة لبرنامج “أبولو”، تبحث عن طرق لإنتاج مواد غذائية لازمة للبعثات الفضائية طويلة المدى.



وطرح العلماء بالفعل، في تقرير بعنوان “النظام المغلق لدعم الحياة”، فكرة إنشاء مفاعل حيوي يستخدم بكتيريا خاصة (الهيدروجينوتروف) تتغذى على ثاني أكسيد الكربون؛ أي يمكنها امتصاص الهواء الذي يُخرجه رواد الفضاء؛ حيث تنتج الميكروبات البروتين نتيجة التفاعل الكيميائي.

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وعلى الرغم من وجود حل إلا أن الأمريكيين تخلوا عن خطط القيام بالرحلات بسبب تكلفتها العالية. لكن الشركات الناشئة الحالية عادت إلى الفكرة المذكورة عام 2019؛ حيث تم التركيز على البعثات الفضائية القادمة إلى المريخ، وقد أعادت وكالة ناسا النظر في هذه الفكرة فأعلنت مسابقة (CO2 Conversion Challenge). ويعمل الآن العديد من الشركات على حل هذه المشكلة.وتشمل هذه الشركات: شركة Air Protein الأمريكية، والتي تعتمد على النظام الغذائي للبكتيريا، ولا يتضمن ثاني أكسيد الكربون فحسب بل هناك أيضًا خليط من إنزيمات خاصة. وبعد معالجة الخليط بالميكروبات يتم الحصول على مسحوق بني لا يشبه اللحم في المظهر والرائحة والطعم، ولكنه يحتوي على عناصر مغذية تشبه اللحوم.بينما تستخدم شركة Solar Food الفنلندية الناشئة نفس الآلية تقريبًا. وبمساعدة الكهرباء يتم تكسير جزيئات بخار الماء إلى الأكسجين والهيدروجين، ثم تلعب البكتيريا دورها وتمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج البروتينات. ويمكن تخصيب كتلة البروتين بالعناصر الدقيقة أو إعطاؤها أي شكل.وقد اكتشف علماء الأحياء الأوروبيون مؤخرًا نوعًا جديدًا من الميكروبات يمكنه امتصاص جزيئات الميثان وإطلاق الإلكترونات الحرة إلى البيئة؛ ما يعني إنتاج الكهرباء.