لتطور عملية تعدين عملة بيتكوين..شراكة بين تيسلا وBlockstream



بيتكوين بيتكوين

تُعد بيتكوين عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008 من قِبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية عرفوا باسم “ساتوشي ناكاموتو”، وقد بدأ استخدام العملة في عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر.



وتتميز بيتكوين بأنها أول عملة رقمية لا مركزية، ومن دون وجود بنك مركزي، ويمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة بيتكوين بطريقة الند للند دون الحاجة إلى طرف ثالث (وسيط كالبنوك).



ويتم التحقق من حوالات الشبكة باسخدام التشفير ويتم تسجيلها في دفتر حسابات موزع يسمى “سلسلة الكتل”. ويتم إنشاء البيتكوين كمكافأة لعملية تُعرف باسم التعدين.

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لكن عمليات تعدين العملات المشفرة تستهلك حجمًا ضخمًا من الطاقة الكهربائية؛ لذلك تنفق الشركات ملايين الدولارات لتوفير مصادر طاقة بديلة للكهرباء في تعدين بيتكوين.وتتعرض مناجم تعدين العملات المشفرة إلى مطاردات أمنية في أغلب البلدان مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فالحكومات تتهم المعدّنين بالتسبب في أضرار بيئية نتيجة الاستهلاك الهائل للطاقة؛ ما ينذر بوقوع أزمات نقص طاقة وانقطاع للتيار الكهربائي.نتيجة لذلك تستعد شركتا التكنولوجيا Blockstream وBlocks الأمريكيتان لإطلاق مركز لتعدين عملة بيتكوين في يونيو الحالي، يعمل بالكامل على الطاقة الشمسية، في مسعى جديد للتقليل من كلفة تعدين العملات المشفرة وجعل العملية مراعية للبيئة بشكل أكبر.وكشفت شركة Blockstream عن أن المركز سيقع في غرب تكساس بالولايات المتحدة، وسيكون مجهزًا بألواح شمسية وبطاريات من شركة تيسلا.وستقوم Blockstream بإعارة خبرتها في البنية التحتية للتعدين اللازمة لمثل هذا المرفق، وهي واثقة من أنه بمجرد اكتمالها ستكون قادرة على دفع العمليات الحسابية عند مستوى 30 بيتاهاشة أو 30 كوادريليون تجزئة في الثانية.علاوة على هذا ذكرت شركة Blockstream أنها ستنشر تقارير دورية عن أدائها في تعدين العملات المشفرة باستخدام الطاقة المتجددة.وقد صرح “إيلون ماسك”؛ الرئيس التنفيذي لتيسلا، بأن الشركة قد تبدأ أعمالها في مجال تعدين الليثيوم وتكريره على نطاق واسع، بعد ارتفاع تكلفة المعدن بشكل كبير؛ ما يؤثر في إنتاج البطاريات.وكتب “ماسك”؛ عبر حسابه على تويتر: ” سعر الليثيوم وصل لمستويات مبالغ فيها، ورغم توفر المعدن في كل مكان تقريبًا على الأرض لكن الأزمة تكمن في وتيرة استخراجه وتعدينه”.