نعرف على تقنية UWB؟ وما مزاياها؟



UWB UWB

طرحت شركة أبل الأمريكة في وقت سابق من هذا العام إصدارات تجريبية عامة من تحديثات نظام التشغيل المختلفة، بما في ذلك macOS؛ حيث يوفر الإصدار التجريبي macOS Monterey 12.3 ميزة Universal Control.



من ناحية أخرى هناك أقاويل تفيد بأن هذا الإصدار سيحصل على ميزة النطاق العريض للغاية أو UWB (النطاق العريض للغاية) لأجهزة MacBooks.



لكن من المتوقع أن يحتوي الإصدار التجريبي من macOS Monterey 12.3 على أطر عمل مطلوبة لدعم تقنية UWB. وتعد هذه هي نفس الأدوات المستخدمة لدعم UWB على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS.

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الآن دعونا نتعرف على التقنية الجديدة ومزاياها المنتظرة:– ما هي تقنية UWB؟إنها عبارة عن النطاق العريض للغاية وهو بروتوكول لاسلكي يستخدم موجات الراديو للاتصالات؛ حيث دمجت شركة أبل لأول مرة ميزة UWB مع هاتف iPhone 11 منذ عامين، وقد وضعت شريحة U1 في هواتف iPhone لجعل ميزة UWB تعمل. ثم بعد ذلك وضعت هذه التقنية بساعات أبل الذكية وأجهزة التعقب AirTags وسماعة HomePod mini.– ما هي مزايا تقنية UWB؟تُستخدم هذه التقنية الجديدة لتتبع موقع الأجهزة التي تدعم UWB بدقة، كما أنها تساعد في عمليات نقل AirDrop وAirPlay أسرع وفي البلدان التي تدعمها.يمكن للمستخدمين الحصول على مصادقة CarKey دون إخراج هواتفiPhone من جيوبهم.تساعد تقنية UWB في تتبع الموقع الدقيق للأجهزة باستخدام شبكة Find My.أخيرًا سننتظر ونرى كيف ستدمج شركة أبل تقنية UWB في أجهزة كمبيوتر Mac؛ حيث لا تتميز طرز iPad الجديدة أيضًا بتقنية UWB؛ لذلك لا يمكننا معرفة ما إذا كانت أجهزة MacBooks القادمة ستحتوي على شريحة U1 أو ما هي الخطط الأخرى التي قد تمتلكها أبل من أجل UWB لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.وهذه الميزة الجديدة موجودة في الإصدار التجريبي وقد لا يتم طرحها للإصدار العام على الإطلاق. وهذا يعطي مؤشرًا على أن أجهزة Mac أيضًا يمكن أن تحصل على UWB بشكل أو بآخر في المستقبل.