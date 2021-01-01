تعلم طريقة استخدام خدمة مراجعة المطاعم لسناب شات



سناب شات سناب شات

إذا كنت بحاجة إلى طريقة أخرى للعثور على أفضل المطاعم في بلدتك أو أثناء تنقلك، فقد تكون إحدى أحدث ميزات سناب شات تستحق البحث فيها، حيث أعلنت الأخيرة عن طبقة خريطة جديدة أضافتها إلى خريطة سناب الحالية. تم إنشاء الطبقة الجديدة بالشراكة مع The Infatuation ، وهو موقع لمراجعة المطاعم.



تُظهر الطبقة المطاعم الأقرب إليك الموصى بها، باستخدام الميزة الجديدة ، يمكنك عرض تقييمات المطاعم من The Infatuation حول المطاعم من حولك أو حفظها في المفضلة أو مشاركتها مع أصدقائك.



كانت الميزة الأبرز التي لاحظناها هي الطريقة التي يمكنك بها تضييق نطاق البحث عن توصيات المطاعم من خلال العديد من موضوعات الطهي والأحداث المختلفة مثل شاي بعد الظهر وأعياد الميلاد ووجبات العمل والموسيقى الحية وغيرها وفقا لموقع Digitartlends.

قد يعجبك أيضا...

بينما يتم عرض طبقة سناب ماب الجديدة هذه حاليًا على خريطة سناب شات، فهي متاحة فقط للمستخدمين في عدد محدود من المدن بما في ذلك "نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، سان فرانسيسكو، أوستن، سياتل، فيلادلفيا، ميامي، أتلانتا، دنفر، بالإضافة إلى لندن. "إذا كنت ترغب في تجربة طبقة سناب ماب الجديدة، فإليك الطريقة:الخطوة 1: افتح تطبيق Snapchat للمحمول وحدد أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليسرى العليا.الخطوة 2: على شاشة ملف التعريف الخاص بك، قم بالتمرير لأسفل حتى ترى Snap Map، ثم انقر فوق الزر الأزرق Enter.الخطوة 3: يجب أن تنظر إلى شاشة Snap Map. في هذه المرحلة قد تحتاج إلى تمكين موقعك عن طريق تحديد رمز سهم البوصلة في الجزء السفلي من الشاشة.الخطوة 4: ثم حدد أيقونة The Infatuation في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك. تبدو كدائرة زرقاء وبيضاء مع بوق في منتصفها.الخطوة 5: اعتمادًا على موقعك قد تحتاج إلى تحريك الخريطة والتكبير أو التصغير للعثور على توصيات المطاعم، ثم النقر على أيقونة الافتتان مرة أخرى.الخطوة 6: يمكنك إما التمرير عبر المطاعم الموصى بها في قائمة استكشاف المطاعم في الجزء السفلي من الشاشة، يمكنك تحديد مرشح بحث لتضييق نطاق الاقتراحات.