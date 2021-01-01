تعلم طريقة إيقاف وإعادة التشغيل في Windows 11

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قد يكون ترك جهاز الكمبيوتر الخاص بك قيد التشغيل طوال الوقت أمرًا مناسبًا، ولكن لا يزال يتعين عليك إيقاف تشغيله مرة واحدة في الأسبوع تقريبًا.



ويمنحه إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك فرصة لإغلاق عمليات الخلفية التي يمكن أن تتراكم بمرور الوقت وتستنزف أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



ويمنح إيقاف التشغيل أيضًا مكونات الكمبيوتر - مثل نظام التبريد - فرصة للراحة.

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وتمامًا مثل أي جهاز آخر يمكن أن تتعطل أجهزة الكمبيوتر إذا عملت بدون توقف لفترة طويلة جدًا. يساعد وضع السكون في تقليل هذه المخاطر، ولكن لا يزال بإمكان جهاز الكمبيوتر الخاص بك الاستفادة من إيقاف التشغيل الكامل من وقت لآخر.ويلزم أحيانًا إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتطبيق تحديثات مهمة، بما في ذلك تصحيحات الأمان، وهذا هو السبب في أنه يجب عليك إيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل كل أسبوع أو نحو ذلك.فيما يلي بعض الطرق لإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر أو إعادة تشغيله في نظام التشغيل Windows 11.كيفية الإغلاق وإعادة التشغيل عبر شريط المهام1. انقر فوق الزر "ابدأ" على شريط المهام. (يشبه الزر "ابدأ" أربعة مربعات.)2. انقر فوق زر الطاقة الدائري في أسفل يمين قائمة ابدأ.3. ثم اختر ما إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الكمبيوتر، أو إعادة تشغيله أو وضعه في وضع السكون.إذا كنت تدور حول الكفاءة فيمكنك حفظ خطوة عند الإغلاق بهذه الطريقة1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الزر "ابدأ" على شريط المهام ثم حرك الماوس فوق "إيقاف التشغيل" أو تسجيل الخروج.2. حدد إيقاف التشغيل أو السكون أو إعادة التشغيل أو تسجيل الخروج.كيفية الإغلاق وإعادة التشغيل باستخدام الاختصارات1. على سطح المكتب اضغط على Alt + F4 (حذر: إذا كان لديك متصفح أو تطبيق آخر مفتوح ، فسيؤدي هذا إلى إغلاق التطبيق على الفور). سيسألك Windows عما إذا كنت تريد إيقاف التشغيل أو تبديل المستخدمين أو تسجيل الخروج أو وضع الكمبيوتر في وضع السكون أو إعادة تشغيل الكمبيوتر.2. حدد الخيار المفضل لديك ثم انقر فوق "موافق".يمكنك أيضًا استخدام تركيبة كلاسيكية لفرض إيقاف التشغيل1. اضغط على Ctrl + Alt + Delete في نفس الوقت لسحب قائمة الخيارات2. انقر فوق زر الطاقة الدائري في الزاوية اليمنى السفلية من شاشتك3. اختر وضع السكون أو إيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل