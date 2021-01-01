يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن معيار الشاحن المشترك للهواتف



معيار الشاحن المشترك للهواتف معيار الشاحن المشترك للهواتف

يحاول الاتحاد الأوروبي جعل صانعي الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المحمولة لتوحيد معايير منفذ شاحن مشترك منذ أيام microUSB، وفي النهاية استقرت معظم المصنعين على USB-C، باستثناء شركة آبل Apple. التي رفضت كابل شحن مشترك منذ سنوات، لكن المعركة قد تنتهي بعد أيام فقط من الآن.



ومن المتوقع أن يتخذ المشرعون في الاتحاد الأوروبي، وممثلو دول الاتحاد القرار النهائي في 7 يونيو (الثلاثاء) القادم، حسب رويترز.





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ويقول المطلعون أن الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وسماعات الرأس اللاسلكية، ستكون مطلوبة لاستخدام منفذ USB-C للشحن، كما ويدفع بعض المشرعين لإدراج أجهزة الكمبيوتر المحمولة في اللوائح أيضًا.وتستخدم العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة بالفعل كابل شحن USB-C، ولكن هناك الكثير منها لا يزال يستخدم قابسًا أسطوانيًا أساسيًا أيضًا، وسيؤثر هذا المطلب على بعض الشركات المصنعة.و من المرتقب أن تكون المعركة التالية حول الشحن اللاسلكي - فقد يطلب الاتحاد الأوروبي دعمًا لمعيار مشترك بحلول عام 2025، ومع ذلك تطالب بعض الدول ومفوضية الاتحاد الأوروبي بفترة انتقالية أطول "لأسباب فنية"، لكنه ليس من الواضح ما هي القواعد التي يفكر فيها الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة.وأفاد المحللون بالفعل أن شركة آبل Apple بدأت في اختبار أجهزة آيفون iPhone مع كابل شحن USB C، والذي من المقرر طرحه في عام 2023 ( بينما ستلتزم طرازات هذا العام بكابل شحن Lightning).اقرأ أيضا :- لافروف: خطط أمريكا وبريطانيا تقديم راجمات صواريخ إلى أوكرانيا «محفوفة بالمخاطر»وتزعم بعض التقارير أن شركة آبل Apple تعد أيضًا محولًا يسمح للمستهلكين بالاستمرار في استخدام ملحقات Lightning القديمة مع أجهزة آيفون iPhone التي يتم تعبئتها بمنفذ USB-C القادم، وقد يكون ذلك متاحًا بشكل منفصل، ولكن من غير المرجح أن يتم تضمينه في حزمة البيع بالتجزئة.