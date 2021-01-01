ليفربول يرد عرض بايرن ميونيخ الألماني لشراء ماني



ماني ماني



كشفت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي رفض عرضا أوليا من بايرن ميونيخ الألماني، من أجل ضم نجم هجوم الفريق ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن العرض الذي قدمه النادي البافاري قيمته 25 مليون جنيه إسترليني، تتضمن 21 مليونا مقابل شراء اللاعب و4 ملايين أخرى إضافية بناء على أدائه ونتائج بايرن.



وحسب المصدر، فإن مسؤولي ليفربول لم يعجبهم العرض ويرون أن المهاجم السنغالي صاحب الـ30 عاما "يساوي أكثر من ذلك بكثير".

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إلا أن ليفربول لم يبلغ بطل البوندزليغا بمطالبه المالية مقابل التخلي عن ماني، وفقا لـ"تايمز".وكان النجم السنغالي قد لمح إلى أنه سيرحل عن "أنفيلد" قريبا، لكنه تراجع عن تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل بين جماهير ليفربول مؤكدا أنه كان "يمزح".وقبل أيام في مؤتمر صحفي لمنتخب السنغال، سئل ماني عن رغبة "الجمهور السنغالي" برحيله عن ليفربول والانتقال لناد آخر، فجاء رده مفاجئا.وقال: "60 إلى 70 بالمئة من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. سأفعل ما يريدون (الرحيل عن ليفربول). سنرى قريبا".لكنه ماني تراجع عن تصريحاته الأخيرة، السبت، وقال: "تحدثت مازحا وبشيء من الفكاهة وانتشر الخبر في كل مكان".وأضاف: "ليفربول هو فريق أحترمه كثيرا، الجماهير احتضنتني منذ اليوم الأول. أما بالنسبة لمستقبلي مع الفريق فسنرى لاحقا ماذا سيحصل".وبدأت الشائعات حول احتمال انتقال ماني من ليفربول، قبيل خوض "الريدز" لمباراة نهائي أبطال أوروبا، التي انتهت بتتويج ريال مدريد الإسباني للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، إثر فوز الفريق الملكي بهدف من دون مقابل في المباراة التي جرت في باريس.