بالفيديو : من أفضل SUV للعائلة.. هيونداي توسان أم كيا سبورتاج أم فورد كوجا؟

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صورة الخبر: أفضل SUV للعائلة.
أفضل SUV للعائلة.

مع زيادة شعبية فئة سيارات SUV عالميا وتفضيل كثير من العائلات لهذه الفئة، نشر موقع Carbuyer الإنجليزي المتخصص في السيارات مراجعة وتجربة قيادة وأيضا مقارنة بين 3 سيارات من فئة SUV، وهم موديلات 2022 من هيونداي توسان وكيا سبورتاج وفورد كوجا، وذلك لتحديد أي سيارة منهم يمكن اعتبارها السيارة الأفضل للعائلة في هذه الفئة.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن الموديلات الثلاثة السابق ذكرهم وأهم مميزاتهم، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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