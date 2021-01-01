اليوم .. بدء الامتحانات النهائية لطلاب الدراسات العليا بآداب القاهرة

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أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعي 2021-2022 .



وقال الدكتور شريف شاهين ، أن كلية الآداب تبدأ امتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني يوم الأثنين الموافق 6 يونيو، مؤكدا أن الامتحانات تعقد حضوريا بالكلية .





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على الجانب الاخر ، شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2022"، والذي أقيم بمركز المؤتمرات والمعارض في دبي بالإمارات العربية المتحدة، برعاية جامعة الدول العربية، وافتتحه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحضور أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية والمنظمات الدولية.وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت في كلمته خلال فاعليات المؤتمر، على ضرورة تشكيل منصة عربية اقتصادية رقمية إقليمية للتبادل التجاري ومنصة إقليمية لتحليل البيانات واستخدامها في الممارسات الرقمية المختلفة، بهدف الحد من الاعتماد على المنصات والتطبيقات الإلكترونية الأجنبية، إلى جانب تعزيز "الحوكمة الرقمية" للحفاظ على الأمن والشفافية، وإيجاد هيئة خاصة للقيام بهذه المهمة، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى الشروع في مسار جديد للحوكمة الرقمية والبيانات.وقال الدكتور الخشت، إنه من الضروري العمل على عقد اتفاقيات إقليمية وعالمية تنظم قواعد استخدام البيانات بما يتسق مع التشريعات الوطنية، ووضع اللوائح لتحديد الحقوق والواجبات بين منتجي التكنولوجيا الرقمية ومستهلكيها، بالإضافة إلى إقامة حوار عربي حول توحيد التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي لمواكبة التطورات الاقتصادية السريعة والتي تجاوزت التشريعات القائمة.