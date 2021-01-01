بالفيديو : هل تستطيع نيسان آريا SUV الكهربائية الجديدة أن تكرر نجاح سيارة ليف الشهيرة مرة أخرى؟



نيسان آريا SUV نيسان آريا SUV

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Driving Electric الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2022 من سيارة نيسان آريا الكهربائية الجديدة من فئة SUV والتي بدأ انتاجها في يناير 2022، حيث أراد الموقع معرفة إذا كانت هذه السيارة قادرة أم لا على تحقيق نجاح مماثل للنجاح الهائل الذي حققته سيارة نيسان ليف الكهربائية منذ إطلاقها في 2011، وهي السيارة التي يصفها البعض بأنها السيارة التي وضعت القواعد الأساسية للسيارات الكهربائية في وقتنا الحالي.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من نيسان آريا الكهربائية الجديدة وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: