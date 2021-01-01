المبادرة الرئاسية لإحلال : تخصيص 18800 ألف مركبة بحافز أخضر 425 مليون جنيه

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي للمبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة بوزارة المالية، عن إجمالي أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في المشاركة بمبادرة إحلال السيارات عبر الموقع الإلكتروني “جو جرين”، والتي بلغت 39 ألف و 500 طلب.
وأضاف عوض في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف »، أن السيارات الجديدة التي تم تخصيصها من المبادرة للمستفيدين بلغت 18800 ألف مركبة، منذ بداية المبادرة في إبريل الماضي 2021، حتى نهاية مايو 2022، موضحًا أن الموزانة العامة للدولة تحملت قيمة الحافز الأخضر (المادي) للمواطنين بنحو 425 مليون جنيه لكل السيارات المحددة.
فتح باب التسجيل لمحافظتي الأقصر وأسوان
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات أن ساحات وأماكن التخريد استقبلت 18600 سيارة متقادمة حتى الآن بمحافظات المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه تم ضم محافظتي الأقصر وأسوان إلى المبادرة مع منتصف شهر إبريل 2022، وخلال أيام سوف يتاح التسجيل لمواطني المحافظتين علي الموقع الالكتروني للمبادرة.
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