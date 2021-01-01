ترفع غبور أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023



هيونداي أكسنت RB هيونداي أكسنت RB

رفعت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري للعلامة التجارية هيونداي في مصر، أسعار سيارتها هيونداي أكسنت RB موديل 2023 ، بقيمة 5 آلاف جنيه على فئاتها الخمسة المطروحة في السوق المحلية.



أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2023

ارتفعت أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2023 للفئة الأولى سعر 295 ألف جنيه بدلا من 290 ألف جنيه، وقفزت سعر الفئة الثانية 305 آلاف جنيه، مقارنة بـ 300 ألف جنيه.



وصعدت الفئة الثالثة إلى سعر 311 ألف جنيه، مقابل 306 آلاف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 321 ألف جنيه بدلًا من 316 ألف جنيه، وقدرت سعر الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا بنحو 331 جنيه، مقارنة بـ 326 ألف جنيه.

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مواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2023وتتوفر السيارة الكورية هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي، يولد قوة 140 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 168 نيوتن / متر، ومدعوم بناقل حركة رباعي سرعات.وتتسارع السيارة من وضعية الثبات إلى السرعة 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية، من خلال منظومة جر أمامى، وذلك بمعدل استهلاك للوقود يصل إلى 6.6 لتر عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.وتتمتع هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بشكل انسيابي، وتقف على عجلات رياضية قياس 17 بوصة ، كما تتميز بمرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية ، وتضم وسائل أمان تشمل وسائد هوائية، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظم تحكم في الفرامل في المنحنيات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات “TPMS”.