تعرف على أسعار سيارات جلوري 330S موديل 2022..بعد موجة يونيو..



جلوري 330S جلوري 330S

بعد الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار السيارات بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي نستعرض في السطور التالية أسعار سيارات جلوري 330S موديل 2022 ؛ حيث أعلنت شركة ناشيونال موتورز الوكيل الحصري لعلامة DFSK في مصر، عن قائمة سعرية جديدة شهدت زيادة بقيم تراوحت ما بين 16 و 18 ألف جنيه على مختلف فئاتها وطرازاتها المطروحة في السوق المحلية.



أسعار جلوري 330S موديل 2022

وتوفر الشركة السيارة عبر عدة اختيارات من المحركات والوقود شهدت جميعها نسب ارتفاعات؛ حيث صعدت الفئة الأولى ذات المحرك 1240 سي سي بعد الزيادة إلى 254 ألف جنيه مقابل سعر 236 ألفاً سابقاً، بينما ارتفعت الفئة الثانية ذات المحرك 1500 سي سي بنوعيها البنزين وغاز، حيث بلغ سعر فئة محرك البنزين إلى 270 ألف جنيه مقارنةً بسعر 252 ألف، أما محرك الغاز فوصل إلى 282 ألف جنيه بدلاً من 264 ألفاً، أما الفئة الثالثة من نفس سعة المحرك فسجلت نسخة البنزين منها سعر 285 ألف جنيه بعد أن كانت بسعر 269 ألف في بداية مايو الماضي، بينما وصلت نسخة المحرك الغاز منها إلى سعر 297 ألف جنيه بدلاً من 281 ألفاً.



مواصفات جلوري 330S موديل 2022

ويولد محرك السيارة في الفئة الأولى قوة 95 حصان، وفي الفئة الثانية ترتفع قوته إلى 115 حصان، وينقل حركته ناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، وتحتوي داخلية السيارة على 7 مقاعد كبيرة، شاشة عرض قياس 7 بوصة، زجاج كهرباء.

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وتقف السيارة على جنوط رياضية قياس 15 بوصة، كما تأتي بزجاج ملون، سبويلر خلفى، فوانيس شبورة، حامل أمتعة، كاميرا خلفية، بلوتوث تليفون، مفتاح بريموت كنترول، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، 4 سماعات، النظام الصوتي يشمل رادو ومخرج USB و Aux، تكييف هواء أمامي وخلفي، قفل أمان للأطفال + سنترلوك، حساس تحذير خلفي، وسائد هوائية، حزام أمان.