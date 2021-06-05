سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يونيو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، استقرارًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1853 دولارًا للأوقية.







سعر الذهب اليوم في مصر

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سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 672 جنيهًاوسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 864 جنيهًا.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1008جنيهات.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1152جنيهًا.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5040 جنيهًا.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10080جنيهًا.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراًما نحو20160 جنيهًا.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,114. جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةتراجعت أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته خلال شهر واحد وكان متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي مستفيدا من ضعف الدولار الأمريكي.