يعقد مؤتمر لمناقشة تحديات صناعة تقاوى المحاصيل الزراعية في الوطن العربي



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

يعقد المؤتمر العربي الدولي الأول لصناعة التقاوى برئاسة الدكتور فارس عبد علي العبيدي فى 26 - 28 يونيو الجاري حيث تعقد جلسات المؤتمر افتراضيا علي برنامج Free Conference Call (FCC) وعلي منصة منظمة النخلة البيئية الزراعية ID:alnakhlaorg بالتعاون مع جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية إلي التعرف علي احدث الأبحاث العلمية في صناعة التقاوي بواسطة العلماء العرب والأجانب من تقنيات حديثة لدفع عجلة التنمية والتطور الزراعي لملاحقة المتغيرات والمستجدات العالمية والعمل علي سد الفجوات الغذائية.



ومن جانبه قال الدكتور خالد فتحى سالم مقرر المؤتمر وأستاذ الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية مدينة السادات جامعة مدينة السادات أن إنتاج التقاوي المحلية له اهمية قصوي علي المستوي القومي يعطينا قدرًا أكبر من الاستقلالية واتخاذ القرار وتوفير العملة الأجنبية وتقليل العبء علي الناتج القومي وعلي المزارع العربي ومدخلات الانتاج الزراعي وكذلك صمام امان لضمان زيادة الانتاجية .



واضاف أستاذ الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أنه يمكن تحقيق ميزة في تصدير هذه التقاوي لدول الجوار وحوض البحر الابيض المتوسط لتشابه الاجواء المناخية والامراض مثلما تفعل اوروبا الشرقية مع اوروبا الغربية من السيطرة علي سوق التقاوي بأوروبا وذلك سوف تسهم بالتالي في الحفاظ على التقاوي المحلية والثروات الطبيعية والتنوع الوراثي الذي تم تطويره على مدى الأجيال القادمة

قد يعجبك أيضا...

وتابع لذا وجب علينا ان نتوقف وندرس احتياجاتنا واعادة الثقة في البرامج القومية للمحاصيل والبساتين او الانتاج الحيواني او الداجني او السمكي سواء بالجامعات المصرية او المراكز البحثية سواء مركز البحوث الزراعية او المركز القومي للبحوث او مركز بحوث الصحراء بمصرنا الحبيبة واعطاء الدعم الكافي لاستنباط الاصناف المحلية المبكرة والعالية الانتاجية والمقاومة للأمراض والمتكيفة للبيئة المصرية والتي لا يفكر فينا اي برنامج دولي لاختلاف المناخ والتغيرات المناخية علي المستوي العالمي.وقال الدكتور خالد سالم ومن هنا جاءت فكرة انعقاد المؤتمر الدولي الأول تحديات صناعة تقاوى المحاصيل الحقلية الاستراتيجية والخضر والفاكهة والزينة في الوطن العربي لإعطاء فرصة لجميع العلماء والباحثين وطلبة الدراسات العليا في الدول العربية والإفريقية والأسيوية للالتقاء ومناقشة نتائج أبحاثهم العلمية في مجالات التقاوي واستنباط أصناف جديدة وصيانة الأصول الوراثية وتربية المحاصيل الحقلية الاستراتيجية والبستانية والزراعة و الغذاء و المياه والبيئة.وأشار إلى أن العلماء يعملون علي تحسين إنتاجية المحاصيل وكذلك نوعيتها وذلك لدفع عملية التنمية والتطور الزراعي لملاحظة المتغيرات والمستجدات العالمية والعمل علي سد الفجوة الغذائية وتوفير فرص العمل في المجال الزراعي مما سيكون له أطيب الأثر علي اقتصاد الدول العربية وبالتالي تحقيق الأمن والأمان الغذائي.وأوضح أن من أهداف المؤتمر تبادل الخبرات والتعاون العلمي بين العلماء والباحثين في مجال صناعة التقاوي واستنباط الأصناف الحديثة والتعريف بدور علم تربية النباتات وتطبيقاته والبيوتكنولوجي في التنمية الزراعية المستدامة بالدول العربية والتعرف على دور الهيئات والشركات الزراعية في صناعة التقاوي واستنباط الأصناف الحديثة.وقال الدكتور خالد أن محاور المؤتمر تتضمن :1. تقاوى المحاصيل الحقلية الاستراتيجية.2. تقاوى محاصيل الخضر والفاكهة والزينة .3. إنتاج تقاوي الأصناف والمحافظة عليها4. درجات التقاوي والاختبارات الهامة التي تتم علي التقاوي.5. تقييم الأصناف النباتية.6. تسجيل الأصناف النباتية7. التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في مجال التقاوي وتربيه النبات.8. تربية النباتات في المحاصيل الحقلية والبستانية (خضر وفاكهة وزينة).9. تربية النباتات لتحمل الإجهادات الحيوية وغير الحيوية10. الأمن الغذائي والتنمية المستدامة11. التنوع الوراثي للمصادر الوراثية.12. دور الهيئات الحكومية والمجتمع المدني في تحقيق تنمية مستدامة زراعيا وتحقيق اكتفاء ذاتي.