بختام تعاملات الأحد البورصة المصرية تربح 204 مليون جنيه

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 5 يونيو 2022، وربح رأس المال السوقي نحو 204 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.918 مليار جنيه.

انخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.21% ليغلق عند مستوى 9986 نقطة، وارتفع «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.49% ليصل إلى مستوى 1732 نقطة، كما تراجع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.08% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة، وهبط «إيجي إكس 50» بنحو 0.21% ليغلق عند مستوى 4031 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، كما قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.79% ليغلق عند مستوى 2629 نقطة.

المصدر: جريده المصدر

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