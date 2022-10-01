تعليم سوهاج تقرر إلغاء التحويل الورقي بين المدارس نهائيا



مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج



قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إلغاء التحويل الورقي بين المدارس نهائيا دون أي استثناء ، وبدء العمل بتحرير واعتماد طلبات التحويل الالكترونية بشأن تحويل الطلاب بين المدارس التابعة للمحافظة في جميع المراحل التعليمية.







وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن هذا القرار يسري على جميع المدارس سواء الرسمية الحكومية العامة و الفنية و ارسمي لغات أو المدارس الخاصة ، كما يسري على طلبات التحوير بين مدارس الإدارة الواحدة او من إدارة لإدارة أخرى داخل المديرية ، او من محافظة سوهاج محافظة أخرى داخل الجمهورية ، او الطلاب المحولين لمحافظة سوهاج من محافظات أخرى.

قد يعجبك أيضا...

وشددت مديرية التربية والتعليم بسوهاج ، على مديري الإدارات التعليمية و مديري المدارس بعدم اعتماد طلبات التحويل الورقية والبدء في تحرير واعتماد طلبات التحويل الالكترونية التي يتم سحبها بعد ملئ البيانات المطلوبة باستمارة التلميذ على قاعدة البيانات الالكترونية بالمدرسة في كافة المراحل التعليمية ، وكذلك طلبات التحويل الواردة من محافظات أخرى.وأكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أنها ستتولى متابعة جميع المدارس وستتخذ إجراءات قانونية ضد من يخالف التعليمات المذكورةشروط التقديم لرياض الأطفال 2023 في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المميزة للغاتيتم التقديم لرياض الأطفال 2023 في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة - خدمات التعليم الأساسي.رابط التقديم لرياض الأطفال 2023 التجريبية https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergartenسن التقديم لرياض الأطفال 2023 بمدارس اللغات بنوعيها (التجريبي - المستقبل) للطفل من عمر 4 سنوات في 2022/10/01 وحتى عمر 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.عند التقديم لرياض الأطفال 2023 يتم قبول الأطفال بالترتيب تنازلياً من السن الأكبر للمتقدمين ووفق الكثافات المتاحة بالروضة.يتم توزيع الأطفال المتقدمين فوق الكثافة المقررة لأقرب مدرسة لسكنهم في حالة تواجد أماكن شاغرة.يتم التسجيل على الموقع خلال الفترة 01-06-2022 وحتى 30-06-2022.لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.تلتزم المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.يقوم بالتقديم لرياض الأطفال 2023 ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي، ويكون محل الإقامة فيها محافظة القاهرة.يتم التقديم لرياض الأطفال 2023 بالتسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.إذا تم القبول على موقع التقديم لرياض الأطفال 2023، لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.لا بد من دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم لرياض الأطفال 2023 بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.أي تزوير او خطأ في بيانات التقديم لرياض الأطفال 2023 يتحمل ولي الأمر المسئولية القانونية.متابعة نتيجة التقديم لرياض الأطفال 2023 مسئولية ولى الأمر فقط في المدة المحددة.يتم دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوما، وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.يمكن لولى الأمر التسجيل والتقديم لرياض الأطفال 2023 مرة واحدة لمدرسة المستقبل (لا تخضع للمربع السكنى) أو التجريبية (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة القاهرة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.يتم الاستعلام على نتيجة التقديم لرياض الأطفال 2023 من خلال نفس موقع التقديم لرياض الأطفال 2023 بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.