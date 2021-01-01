فيديو :قناة السويس شريان العالم النابض



قناة السويس قناة السويس

عرضت قناة «كسترا نيوز»، تقريرا حول الذكرى الـ 47 لعودة الملاحة بقناة السويس، موضحة أنه في 5 يونيو 1975 تم إعادة افتتاح القناة للملاحة العالمية، كما أن عودة الملاحة للقناة جاء بعد مرور 8 سنوات كاملة من إغلاقها.



وأضاف التقرير أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أكد أن إعادة افتتاح القناة بمثابة شريان حياة، كما أن السفن خلال فترة إغلاق القناة لجأت لطريق رأٍس الرجاء الصالح.



وأوضح تقرير القناة، أنه تأثرت أسعار النقل البحرى العالمى بغلق القناة خلال تلك الفترة، كما أن الخسائر تجاوزت 13,6 مليار دولار خلال فترة إغلاق القناة.