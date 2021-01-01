اعرف الحكاية..وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما..

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أشهر رضيعة في العالم

توفت الساعات الماضية آن تورنر كوك، أشهر رضيعة في العالم، عن عمر يناهز 95 عامًا.

حكاية الرضيعة
بدأت حكاية آن تورنر كوك عندما رسم أحد الجيران للرضيعة لوحة بالفحم، كانت سببًا في شهرتها حتى يوم وفاتها.

وكانت تورنر تبلغ من العمر أربعة أشهر فقط في عام 1926 عندما رسم أحد الجيران صورة لها بالفحم والتي أصبحت فيما بعد شعار جربر.

كما تم اختيار صورة أشهر رضيعة في العالم من قبل جربر كوجه لحملة إعلانية لأغذية الأطفال في عام 1928 وأصبح لاحقًا شعار الشركة في عام 1931، وفقًا لموقعهم على الإنترنت.

وكتبت علامة جربر في منشور على Instagram: نحن في حزن تام لوفاة آن تيرنر كوك، الطفلة الأصلية لجربر، التي تم رسم وجهها ليصبح شعار الشركة الأيقوني منذ أكثر من 90 عامًا.

وتابع المنشور: قبل سنوات عديدة من أن تصبح أماً ومعلمة وكاتبة غير عادية، استحوذت ابتسامتها وفضولها التعبيري على القلوب في كل مكان وستستمر في العيش كرمز لجميع الأطفال.. نعرب عن أعمق تعازينا لعائلة آن ولأي شخص كان، من دواعي سرورنا التعرف عليها.

المصدر: الناس.نت

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