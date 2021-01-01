مواجهات داخل المسجد الأقصى مع اقتحامات للمستوطنين .. فيديوهات



مواجهات داخل المسجد الأقصى مواجهات داخل المسجد الأقصى

أفادت مراسلتنا، صباح اليوم الأحد، باندلاع مواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، مع اقتحامات كبيرة للمستوطنين.



وأوضح موقع "معا" الإخباري بأن عشرات المستوطنين استأنفوا صباح اليوم اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى "نزول التوارة"، لافتا إلى أن "قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد الأقصى، وانتشرت في الساحات وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية، وشكلت سلاسل للقوات على طول مسار المستوطنين، وعند الساعة السابعة صباحا بدأت الاقتحامات للمسجد".



وأشارت "معا" إلى أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت شابا من ساحات الأقصى، فيما فرضت القيود على دخول المصلين إليه ونشرت أفراد الشرطة على الأبواب".

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وأكد الموقع أنه "أمام اقتحام المستوطنين للأقصى بأعداد كبيرة وانتشار القوات في الساحات، تصدى المصلون من النسوة وكبار السن للاقتحامات بالتكبيرات المتواصلة، والصلاة عند باب المصلى القبلي، ما أجبر الشرطة على تغيير مسارات الاقتحامات بالسير شمال سبيل الكأس وليس من جنوبه كالمعتاد، إضافة إلى "الإرباك الصوتي" بالدق على أبواب المصلى والكراسي".https://arabic.rt.com/middle_east/1360970-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/https://arabic.rt.com/middle_east/1360970-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/https://arabic.rt.com/middle_east/1360970-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/https://arabic.rt.com/middle_east/1360970-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/