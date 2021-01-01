لعمل البابا غنوج بطريقة مميزة



لعمل البابا غنوج لعمل البابا غنوج

قدم الشيف أسامة السيد، ، طريقة عمل البابا غنوج .







طريقة عمل البابا غنوج:



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المقادير:– 1 باذنجانة كبيرة أو أكثر حسب الرغبة حوالي نصف كيلو– ربع كوب طحينة سمسم– 4 ملعقة كبيرة زبادي– 3 فصوص ثوم مهروس– عصير ليمون– 2 ملعقة كبيرة زيترشة فلفل أسودرشة كسبرة مطحونةورشه كمون– ملح حسب الحاجةبقدونس للتزينطريقة التحضير:1. قومي بشوي الباذنجان، حتى ينضج جيداً ويصبح طريّ جداً . فوق البوتجاز او في الفرن2. عندما تنتهي من شويّ الباذنجان، اتركيه ليبرد و احفظيه في الثلاجة– عندما يبرد الباذنجان المشوي أخرجي من الثلاجة فرغي الماء الزائد بالمصفاةو سيزال القشر بسهولة معاكي3. وفي وعاء ضعي كل المكونات الطحينية و الزبادي و الثوم وعصير الليمونورشه كمون ورشه فلفل اسود وممكن رشه كسبره مطحونة و رشه شطه او تقطعي قرن شطه حسب الطلب مع الباذنجان.4. اهرسي الباذنجان بالهراسة جيدا. وأضيفيه لمزيج الطحينة وباقي المكونات وقلبي جيدا حتي يمتزج الخليط ونظبط الملح حسب الرغبة.5. ضعي الخليط في سرفيز التقديم ورشي عليه رشه زيت ويزين برشه من البقدونس.6. يفضل هذا النوع من السلطة ان يقدم بارد فعليكِ وضعه في الثلاجة لمدة 10-15 دقيقة قبل التقديم.