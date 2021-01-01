الاتحاد المصري يحسم موعد مبارأة القمة

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو رابطة الأندية المحترفة، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري، سوف تقام في موعدها المحدد لها، ولا مجال للتأجيل.
وقال حسين، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "لا لتأجيل أي مباراة في بطولة الدوري حتى نهاية المسابقة، حيث لا بديل عن إنتهاء بطولة الدوري نهاية أغسطس المقبل".
وأضاف: "لا يوجد مكان لأي موعد آخر، والجدول تم وضعه بما يناسب كل الأندية، ومن يجد مكانا خاليا لأي موعد آخر يبلغنا به".
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