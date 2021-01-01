الأرصاد الجوية : اليوم القاهرة تسجل 35 درجة.. ونشاط للرياح وشبورة

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اليوم القاهرة تسجل 35 درجة



قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود غدًا الاثنين، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هناك نشاط رياح أحيانًا مساء على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين على القاهرة وعدد من المحافظات، على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 35 درجة - الصغرى 23 درجة

الإسكندرية: العظمى 29 - الصغرى 22 درجة.
بورسعيد: العظمى 28 درجة - الصغرى 22 درجة

سوهاج: العظمى 39 درجة - الصغرى 24 درجة

أسوان: العظمى 41 درجة - الصغرى 26 درجة.

حلايب: العظمى 35 درجة – الصغرى 22 درجة

المصدر: masrawy

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