الأرصاد الجوية : اليوم القاهرة تسجل 35 درجة.. ونشاط للرياح وشبورة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود غدًا الاثنين، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
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