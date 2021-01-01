أطعمة بحرص على تناولها مرضى السكري



مرضى السكري مرضى السكري



يجب على مرضى السكري تناول بعض الأطعمة للسيطرة على مستويات السكر في الدم، ومن أبرز الأطعمة التي تحافظ على مستوى السكر في الدم.



الأطعمة التي يجب تناولها لمرضى السكري

1- الحبوب الكاملة:



يمكن أن تساعد الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والكينوا في إدارة قراءات سكر الدم الصحية لدى مرضى السكري.

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2- بذور الشيا:هذه البذور غنية بالألياف وقليلة الكربوهيدرات القابلة للهضم، يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء معدل انتقال الطعام عبر أمعائك وامتصاصه.3- الفواكه:الفاكهة رائعة لأنها تحمل السكر الطبيعي وتثبط آلام الجوع، إن تناول كميات كبيرة من الفاكهة مثل الفراولة والعنب والتفاح يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.4- الخضار:الخضار منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ، مما يجعلها مثالية للسيطرة على نسبة السكر في الدم، تناول المزيد من القرع والباذنجان والقرع والطماطم والفاصوليا الخضراء والجزر والفلفل الملون والخضراوات مثل السبانخ والبروكلي والقرنبيط.5- الثوم:الثوم يساعد على خفض نسبة السكر في الدم والالتهابات وكوليسترول LDL وضغط الدم لدى مرضى السكري.