فى 2022 .. فساتين سواريه مناسبة للمحجبات



فساتين سواريه فساتين سواريه



مع تواصل موسم الأفراح والمناسبات، تزداد حيرة الفتيات حول ما ترغب فى ارتداءه للظهور بصورة أنيقة وجذابة خلال الحفل.



وتبدأ الفتيات بالبحث عن أبرز الفساتين والإطلالات العصرية الأنيقة لأجل الظهور ومواكبة بموضة 2022.



وتشعر بعض المحجبات أن اختيار الملابس المحتشمة التى تلائم أجسامهن وتزيد أناقتهن من الأمور الصعبة، ولكن هناك الكثير من الفساتين ذات القصات المختلفة التى تساير بها موضة صيف 2022.

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ومن الفساتين المواكبة لصيحات الموضة وتناسب المحجبات:-الفساتين المنفوشة:يتصدر عرش موضة الفساتين السواريه خلال السنوات الماضية، نظرا لأنه يحدد منطقة الخصر ويتناسب مع جميع أشكال الجسم وخصوصا لصاحبات الأرداف الكبيرة.-فستان ذيل السمكة:تعتبر من الفساتين التى تظهر شكل الجسم ومنحنياته، لذا يعد من الاختيارات المناسبة لصاحبات الجسم المستطيل.-فستان مع ذيل إضافى منفصل:يعد من الفساتين ذات تصميمات وقصات مختلفة، ولكن يخشاه البعض حتى لا يظهر أجسامهن فى وزن زائد.-فساتين بأكمام كبيرة ومنفوخة:يتناسب ذلك النوع من الفساتين الأشخاص المقربين للعريس أو العروس، لكونه تصميم مبهر وملفت للانتباه.ويتناسب ذلك التصميم مع جميع أشكال الجسم عدا صاحبات الجسم الكمثرى.