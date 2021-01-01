بوتين يعلق على الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، على قرار واشنطن بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، قائلا "لقد طحنا هذه الأسلحة مثل المكسرات"، ودمرنا العشرات منها، وقال بوتين في تصريحات لقناة "روسيا 1" إن "أنظمة الدفاع الجوى الروسية دمرت الأسلحة الأوكرانية وطحنتها كالمكسرات"، مؤكدا تدمير العشرات منها.
وحذر بوتين من أن القوات الروسية ستدمر أى أسلحة ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل راجمات "هيمارس" HIMARS الصاروخية بعيدة المدى، والتي عولت كييف والناتو عليها كثيرا لقلب موازين الحرب في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلنت روسيا قصف مركز تدريب المدفعية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ستيتسكوفا، في منطقة سومي.
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