مصر تسعي لأسترداد كل الأثار المسروقة

قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إنهم يتابعون بدقة كل التفاصيل الخاصة بسرقة بعض الآثار المصرية المتهم فيها رئيس متحف اللوفر.
وأضاف "عبدالجواد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مصر نجحت في استرداد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية خلال الـ5 سنوات الأخيرة"، موضحا أن جميع القطع الأثرية التي يجري التحقيق في سرقتها الآن بمتحف اللوفر هي آثار خرجت بطرق غير شرعية وغير مسجلة بالآثار ولكن سيتم استعادتها بالكامل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!