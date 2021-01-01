أبرزها الوقاية من السرطان .. فوائد السبانخ على صحتك ومناعتك

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فوائد السبانخ


تعتبر السبانخ مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومنها فيتامين أ وج وحمض الفوليك والحديد كما تحتوى السبانخ على نسبةعالية من الكاروتينات ومواد مضادات للأكسدة تعزز صحة الجلد ووظيفة المناعة.



وحسب ما ذكره موقع healthline فأن السبانخ تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحةالجسم والمناعه ومن فوائدها على صحة الجسم:

1:صحة العين

السبانخ غنية بزياكسانثين ولوتين ، وهما الكاروتينات المسؤولة عن اللون في بعض الخضروات، تحتوي عيون الإنسان أيضًا على كمياتكبيرة من هذه الأصباغ التي تحمي عينيك من التلف الناتج عن أشعة الشمس، بالإضافة إلى ذلك ، تشير العديد من الدراسات إلى أنزياكسانثين ولوتين يعملان على منع التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.


2: الوقاية من السرطان

تربط العديد من الدراسات البشرية بين استهلاك السبانخ وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، و قد يساعد تناول هذا الأخضرالمورق أيضًا في منع سرطان الثدي.
وبالمثل ، تشير إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن السبانخ قد تمنع تكوين السرطان بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي السبانخعلى كميات كبيرة من مضادات الأكسدة ، والتي قد تحارب السرطان أيضًا .


3:ضغط الدم

تحتوي السبانخ على كميات عالية من النترات ، والتي ثبت أنها تساعد في ضبط مستويات ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلبوجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 27 شخصًا أن تناول السبانخ يقلل بشكل فعال من مستويات ضغط الدم.





4:تقوية المناعة

تحتوى السبانخ على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض.



5:نضارة البشرة

نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية فأن السبانخ تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها.

المصدر: موقع healthline

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