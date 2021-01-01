بدر بانون يشارك في المران الجماعي للمرة الأولى على ملعب التتش

علم FilGoal.com أن المغربي بدر بانون مدافع الأهلي يشارك في المران الجماعي للفريق لأول مرة على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.
وكان بانون قد شارك في المران الجماعي للفريق في المغرب قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.
ولم يعد بانون مع الفريق مباشرة إلى مصر، حيث طلب أجازة لمدة يومين، استغلالا لفترة التوقف الدولي، حيث واصل خلالها العمل البدني للحفاظ على لياقته، قبل أن يصل إلى القاهرة أمس.
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