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يبحث الجميع عن حلول لفقدان الوزن، لذلك انتشر مؤخرًا العديد من الحميات الغذائية القاسية لفقدان الوزن بشكل سريع، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من اتباعها بدون الرجوع إلى الطبيب المختص، لتحديد النظام الغذائي المناسب لطبيعة جسمك.



يقول خبراء التغذية، إن اتباع روتين يومي يساعدك على الحفاظ على لياقتك وتعزيز مناعة الجسم، كما أنه الطريقة الصحيحة لفقدان الوزن، فممارسة تمارين رياضية والحصول على قسط كافي من النوم من أهم العادات الصحية التي يجب إضافتها لروتينك، ونقدم لك في السطور التالية عدة خطوات تساعدك على وضع حجر الأساس لفقدان الوزن بشكل صحي وثابت، وفقًا لتقرير نُشر في صحيفة Hindustan Times.



تقول، ديكسا بهافسار، خبيرة التغذية، إن الالتزام باتباع هذه الخطوات الخمس قد يساهم بشكل كبير في فقدان الوزن بدون أي معاناة، مؤكدة على أن حمية الصيام المتقطع تعتبر الأفضل للذين يفضلون فقدان الوزن بدون حساب السعرات الحرارية، لذلك دعنا نخبرك بـ 5 خطوات سهلة لفقدان الوزن.

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1. نظام صيام الصيام المتقطعيعتبر هذا النظام من الأنظمة الصحية وهو بديًلا لنظام السعرات الحرارية، حيث يعتمد على تناول الطعام خلال ساعات النهار تحديدًا مع شروق الشمس وغروبها، أي أنك تأكل كل 12 ساعة، على سبيل المثال، يمكنك تناول الإفطار في الساعة الـ 7-8 صباحًا، وتناول العشاء بحلول الـ 7-8 مساءًا، وذلك يعني أنك تصوم من وقت العشاء حتى الإفطار في اليوم التالي ولا تتناول في هذه الفترة سوي الماء.2. شرب الماءيساعد شرب الماء خاصًة الدافئ على الشعور بالشبع وقمع الرغبة في تناول المزيد من الطعام، كما أن شرب كمية كافية من الماء يعتبر من أفضل الطرق لإزالة السموم من الجسم، بالإضافة إلى المساعدة في عملية الهضم والإخراج بشكل سيلم.3. تجنب الطعام المقلي والسكرياتسيقلل تجنب هذه الأطعمة من الضغط على الكبد، مما يسهل عملية الهضم، والتخلص من السموم بشكل مثالي، كما أنه يقلل من الالتهابات في أمعائك مما يسمح لها بامتصاص العناصر الغذائية بشكل مثالي من الأطعمة التي تتناولها.4.ممارسة التمارين الرياضيةتساعد الحركة على تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، مما يوفر ما يكفي من الغذاء والأكسجين لخلايا الجسد، بالإضافة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية من أفضل الطرق التي تساعد على فقدان الوزن.5.النوميعتبر النوم من أفضل الطرق لتقليل الدهون الزائدة في الجسم، يحسن النوم بحلول الساعة 10 مساءً من التخلص من سموم الكبد بدءًا من الساعة 10 مساءً حتى 2 صباحًا، وهو الوقت الذي يسهل فقدان الوزن بسرعة- خاصة إذا كنت قد تناولت عشاء مبكرًا- قبل الساعة 7-8 مساءً.