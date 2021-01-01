10 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية تبدأ الدراسة العام المقبل



مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مع توالي ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في كافة محافظات الجمهورية، يبدأ أولياء الأمور في التفكير في الخيارات المتاحة أمام الطلاب بعد الشهادة الإعدادية.



وفي ظل مخاوف البعض من نظام الثانوي العام والتفكير في الالتحاق بالمدارس البديلة والتي تقدم فرصا أفضل للتعليم توافق متطلبات سوق العمل، تظهر مدارس التكنولوجيا التطبيقية كبديل مناسي، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم على التوسع في إنشائها في كل محافظات الجمهورية.



ومن المرتقب أن يشهد العام الدراسي الجديد 2022-2023 بداية الدراسة في عدد من المدارس الجديد للتكنولوجيا التطبيقية، ليصل عدد المدارس المفتحة حتى الآن 37 مدرسة على مستوى الجمهورية في كافة التخصصات، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركاء الصناعيين، بهدف خلق جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة.

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وستعلن وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة تفاصيل التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022، متضمنة الشروط وخطوات التقديم والحد الأدنى للقبول والالتحاق بهذه المدارس.مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدةوهناك 10 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية ستبدأ العمل العام الدراسي المقبل، وسيتاح التقديم لها خلال الفترة المقبلة، وهي:مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الشرقية، التخصص مجال الطباعة.مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، التخصصات: تصنيع وصيانة الإسطمبات والطباعة ثلاثية الأبعاد.مدرسة أحمد ضيف الله الدولية، في محافظة أسيوط، التخصصات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية للتكنولوجيا التطبيقية.مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، في محافظة الإسكندرية، والتخصص التجارة الحديثة.مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، في محافظة المنيا، والتخصصات: تسويق الخدمات المالية.مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، في مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة والتخصص: البرمجيات.مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الجيزة، والتخصص: التطوير العقاري والسياحي.مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، في محافظة القاهرة، والتخصصات الميكاترونيات، والطاقة المتجددة، والسكك الحديدية، واللحام، والتشغيل المبرمج CNC، وأوتوترونيكس (السيارات).مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا، والتخصصات الميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والبساتين والتصنيع الغذائي والمحاصيل الزراعية.مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، في محافظة المنيا، والتخصصات الهندسة الزراعية والأراضي والمياه والاقتصاد الزراعي والبساتين والمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني.