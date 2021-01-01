حيل لتوفير مساحة إضافية في حقيبة السفر



حقيبة السفر حقيبة السفر

مع حلول شهر يونيو، تبدأ الرحلات الصيفية والمصايف، كما يستعد الآلاف إلى أداء فريضة الحج 2022.



ومع الترتيب لهذه الرحلات، يفكر الكثيرون في العديد من الطرق لجعل رحلتهم أكثر سهولة وتنظيمًا.



ومن بين أكثر الأشياء التي تحتاج إلى تنظيم جيد هي «حقيبة السفر»، لاصطحاب جميع الأغراض المراد أخذها وتقليل عبء حمل المزيد من الحقائب في آن واحد.

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إليك 10 حيل ذكية لتوفير مساحة كافية لأغراضك في حقيبة السفرلف الملابس بدلًا من طيهايعتقد الكثيرون أن طي الملابس من أفضل طرق تخزينها في الحقائب، لكن الأمر ليس كذلك، إذ أن وضع الملابس في صورة ملفوفة وليست مطوية يوفر مزيد من المساحة، بالإضافة إلى أنه يحافظ عليها مفرودة لأطول موقت ممكن.استخدام الفجواتأثناء تعبئة أي حقيبة بالملابس، لا بد من وجود ثغرات، تلك الثغرات يمكنك استغلالها من خلال وضع الأشياء الأقل حجمًا بها مثل الجوارب أو الشواحن أو النظارات الشمسية داخل جواربها.اتباع نظامعند تعبئة الملابس في الحقيبة، ضع الملابس التي ذات أولوية في الاستخدام أولًا، فمثلًا إذا كنت ستصل في وقت متأخر من الليل وستنام مباشرةً يمكنك وضع ملابس النوم في المقدمة، أما إذا كنت ستصل في وقت مناسب للذهاب للشاطئ فيمكنك وضع ملابس السباحة في المقدمة.تعبئة أدوات النظافةإذا كنت ستقضي مدة ليست طويلة في مكان سفرك، فأنت لست بحاجة لأخذ عبوات الشامبو والبلسم والكريم المرطب مكتملة، يمكنك تفريغ الكميات المناسبة في عبوات أصغر ووضعها في حقيبة السفر الخاصة بك.أحذية متعددة الأغراضالأحذية لا تشغل مكانا كبيرا في الحقيبة فقط، بل هي تجعها ثقيلة الوزن وبالتالي يرفع من تكلفة الوزن في المطار، لذلك حاول أخذ زوج أو زوجين على الأكثر من الأحذية ذات الأغراض المتعددة حتى تستطيع ارتدائها على ملابس مختلفة.اختر أشياء خفيفة الوزنعند تعبئة أغراضك في حقيبة السفر، أعط الأولوية للأشياء الأخف وزنًا، وإذا كنت بحاجة لأخذ جاكت أو بالطو ثقيل الوزن، يمكنك أخذه على يدك فيمكن أن تحتاجه في الأتوبيس المكيف أو الطائرة.تابع توقعات الطقسإذا تحققت من توقعات الطقس لوجهتك قبل التعبئة، ستتجنب حفظ الأمتعة غير الضرورية، لأن عادة ما تكون تنبؤات الطقس اليوم دقيقة تمامًا لمدة تصل إلى 7 أيام مقدمًا، بشكل موثوق نسبيًا. وبالتالي، فإن التحقق من توقعات الطقس قبل المغادرة يمكن أن يساعد في اختيار الملابس بشكل أكثر دقة وبالتالي توفير المساحة.