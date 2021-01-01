شوبير يكشف عن صفقات الأهلي القادمة



شوبير شوبير



أكد الإعلامي أحمد شوبير ان النادي الأهلي يبحث عن مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مشيرا إلي أن الأحمر حسم صفقة في خط الدفاع .



وأضاف شوبير في برنامجه الإذاعي المذاع عبر إثير أون سبورت إف إم. : لا أحب أن يتحدث أولياء الأمور عن أولادهم وإذا كان يريد ياسر ريان التحدث فليتكلم في الغرف المغلقة ،أن لا أتحدث عن مصطفى شوبير وهو لا يمتلك وكيل أعمال وما يريده النادي سيحدث .



وأكمل : الأهلي يبحث عن مهاجم حاليا ولكن لم يتم الاستقرار علي أحمد ياسر ريان وأتمني أن يشارك الأهلي مع المدرب في اختيار اللاعب لأن المدرب يرحل واللاعبون هم الباقين .