شوبير يكشف عن صفقات الأهلي القادمة

آخر الأخباراخبار الرياضة › شوبير يكشف عن صفقات الأهلي القادمة

صورة الخبر: شوبير
شوبير


أكد الإعلامي أحمد شوبير ان النادي الأهلي يبحث عن مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مشيرا إلي أن الأحمر حسم صفقة في خط الدفاع .

وأضاف شوبير في برنامجه الإذاعي المذاع عبر إثير أون سبورت إف إم. : لا أحب أن يتحدث أولياء الأمور عن أولادهم وإذا كان يريد ياسر ريان التحدث فليتكلم في الغرف المغلقة ،أن لا أتحدث عن مصطفى شوبير وهو لا يمتلك وكيل أعمال وما يريده النادي سيحدث .

وأكمل : الأهلي يبحث عن مهاجم حاليا ولكن لم يتم الاستقرار علي أحمد ياسر ريان وأتمني أن يشارك الأهلي مع المدرب في اختيار اللاعب لأن المدرب يرحل واللاعبون هم الباقين .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شوبير يكشف عن صفقات الأهلي القادمة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24641

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager