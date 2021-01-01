تعرف على أفضل الساعات الذكية لعام 2022..



الساعات الذكية الساعات الذكية

حلّت الساعات الذكية محل الساعات الكلاسيكية في الفترة الأخيرة، بسبب أهميتها حيث تجمع بين مهام الساعات الكلاسيكية بالإضافة إلى التمارين الرياضية والاستماع إلى الموسيقى، وارتباط هذا النوع من الساعات بهاتفك الذكي وسهولة إجراء المكالمات الهاتفية عبر الساعة.



وبسبب تطور الساعات الذكية بشكل كبير وملحوظ في الآونة الأخيرة وتسهيلها لأداء الكثير من المهام اليومية الضرورية، وتتبعها الصحة واللياقة البدنية، أصبح اقتناؤها اليوم ضرورة للكثير من الناس لذلك سنستعرض أفضل الساعات الذكية المتاحة بالأسواق هذا العام، وعلى رأسها ساعة آبل.



وبحسب موقع howtogeek التقني، نستعرض قائمة بافضل 5 ساعات ذكية فى السوق حالياً:

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1- Apple Watch Series 7تعد ساعة Apple Watch Series7 أفضل ساعة ذكية يمكنك شراؤها إذا كنت تمتلك هاتف آيفون ، حيث أنها تحتوي على العديد من الميزات أهمها نظام تشغيل قوي، ووجود الكثير من ميزات الصحة واللياقة البدنية، وعدد هائل من التطبيقات التي يمكنك الاستمتاع بها، ويعيبها فقط سعرها المرتفع جدا وبطارية لا تدوم طويلا.2- Amazfit GTS 2 Miniتعد الساعة الذكية Amazfit GTS 2 Mini من أجهزة تتبع اللياقة البدنية رخيصة الثمن لكنها غنية بالميزات حيث تتميز بشاشة ساطعة وبطارية طويلة العمر وتصميم أنيق، وجدير بالذكر أنها تحتوي على مستشعر ضربات القلب SpO2. ويبلغ سعر الساعة الذكية 100 دولار أمريكي أي حوالي 1850 جنيه مصري.3- Garmin Venu 2تعد ساعة Garmin Venu 2 الذكية من أفضل الساعات الأنيقة التي تناسب الرياضيين حيث تركز على ميزات اللياقة البدنية مع الحفاظ على العديد من أساسيات الساعة الذكية الأخرى، ومن أهم مميزاتها أنها تأتي بشاشة ساطعة من نوع AMOLED، مع عمر بطارية طويل وممتاز.4- Fitbit Versa 3تعد ساعة Fitbit Versa 3 أفضل ساعة ذكية تتمتع بأطول عمر للبطارية حيث تدوم التواصل لأكثر من 6 أيام بشحنة واحدة فقط، كما تتميز بشاشة واضحة وذات جودة عالية، وتحتوي على العديد من ميزات تتبع الصحة العالمية والرياضة.5- Samsung Galaxy Watch 4تعد هذه الساعة الذكية أفضل ساعة لهواتف أندرويد، وتعمل Samsung Galaxy Watch 4 بأحدث إصدار من نظام التشغيل Wear OS 3 مما يوفر أداء فائق السرعة، كما تأتي بشاشة من نوع OLED ساطعة بالإضافة إلى أنها مزودة بالعديد من ميزات الصحة واللياقة البدنية.