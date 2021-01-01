قدرات خارقة..تسريبات تكشف مواصفات هاتف موتورولا القادم..

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كشفت أحدث التسريبات مواصفات الهاتف الجديد لشركة موتورولا Motorola الرائدة لصناعة الهواتف الذكية، من سلسلة G المتوسطة ذات الأسعار المنخفضة.



هو هاتف موتورولا Moto G42، وبذلك تدخل موتورولا في منافسة قوية مع عمالقة التكنولوجيا سامسونج وهواوي فى هذه الفئة.



تبعا لما ذكره موقع Phonearena التقني، يأتي هاتف موتورولا Moto G42، بشاشة من نوع OLED ، بقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض Full HD Plus، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع معدل سطوع يبلغ 411 شمعة.

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يعمل هاتف موتورولا الجديد Moto G42، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 680 وسيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.سيقدم هاتف موتورولا Moto G42، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الوسع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية لتصوير الصور السيلفي بدقة 13 ميجابكسل.سيحتوي هاتف موتورولا Moto G42 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تعمل مع خاصية الشحن السريع الذي يقدر ب 18 واط كما أن الهاتف سيعمل بنظام تشغيل أندرويد 12، مع واجهة المستخدم التابعة لموتورولا MyUX.بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى لهاتف موتورولا Moto G42 مثل وجود منفذ USB من النوع C، ووجود مستشعر لبصمات الأصابع مثبتا على جانب الهاتف أيضًا ، و مقبس صوت مقاس 3.5 مليمتر.ورغم انتشار مواصفات الهاتف كلها تقريبا، تبقى التفاصيل التي تتعلق بالسعر وتوافر الهاتف بالأسواق العالمية غير معروفة حتى الآن، وذلك حتى تعلن شركة موتورولا عن هاتف Moto G42 رسميًا.