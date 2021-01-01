ينطلق هاتف Poco C40 للأسواق العالمية في 16 من يونيو



Poco C40 Poco C40

تعقد علامة Poco التجارية مؤتمرها القادم في 16 من يونيو لإطلاق هاتف Poco C40 للأسواق العالمية.



حددت علامة شاومي الفرعية Poco موعد لإطلاق هاتف Poco C40 في أسواق جديدة، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Poco C40 ينطلق لأسواق جديدة بعنوان Xiaomi Redmi 10C الذي يتميز بمواصفات Redmi 10 الذي قدم في السوق الهندي.



وتؤكد التقارير على أن الإصدارات الثلاثة تأتي بنفس التصميم الخارجي، بينما تختلف المواصفات الداخلية للهواتف.

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ومن المتوقع أن يضم Poco C40 بطارية بقدرة 6000 mAh، كما يأتي بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض HD Plus، ومعدل تحديث 60Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.كما يدعم Poco C40 رقاقة معالج Snapdragon 680 4G، ويأتي بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت في سعة UFS2.2.ويأتي الهاتف بطبقة حماية من Gorilla Glass 3، ويضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويدعم تقنية NFC، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم اثنان من SIM.