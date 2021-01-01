تؤجل vivo إطلاق هاتف vivo T2 من جديد

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دد موعد جديد لإطلاق الهاتف.



أعلنت vivo خلال الفترة الماضية عن خططها لإطلاق vivo T2 في حدث يعقد في 23 من مايو، ومن ثم عادت الشركة للإعلان عن تأجيل موعد إطلاق الهاتف إلى 6 من يونيو.



أكدت vivo في إعلان جديد اليوم على خططها لتأجيل موعد الحدث دون أن تكشف عن أسباب واضحة للتأجيل، حيث لا يعد هاتف vivo T2 إصدار جديد بشكل تام، بل هو هاتف iQOO Neo6 SE الذي ينطلق بعلامة تجارية جديدة ومعالج Snapdragon 870.

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ولقد شاركت vivo قائمة بمواصفات vivo T2 في وقت سابق والتي أكدت على أن الهاتف هو Neo6 SE الذي أطلق في بداية شهر مايو، حيث يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، وجودة عرض FullHD Plus.ويأتي الهاتف بتقنية HDR10 Plus، ويدعم معدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف بقدرة بطارية 4700 mAh، ويضم رقاقة معالج Snapdragon 870 5G.