تؤجل vivo إطلاق هاتف vivo T2 من جديد

دد موعد جديد لإطلاق الهاتف.
أعلنت vivo خلال الفترة الماضية عن خططها لإطلاق vivo T2 في حدث يعقد في 23 من مايو، ومن ثم عادت الشركة للإعلان عن تأجيل موعد إطلاق الهاتف إلى 6 من يونيو.
أكدت vivo في إعلان جديد اليوم على خططها لتأجيل موعد الحدث دون أن تكشف عن أسباب واضحة للتأجيل، حيث لا يعد هاتف vivo T2 إصدار جديد بشكل تام، بل هو هاتف iQOO Neo6 SE الذي ينطلق بعلامة تجارية جديدة ومعالج Snapdragon 870.
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