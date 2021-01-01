تكشف براءة إختراع من هواوي عن جهاز حاسب دون لوحة مفاتيح أو شاشة

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صورة الخبر: هواوي
هواوي

سجلت العملاق الصيني هواوي خلال الفترة الماضية براءة إختراع جديدة في تصميم أجهزة الحاسب المحمول، حيث تقدم من خلال براءة الإختراع جهاز يأتي دون لوحة مفاتيح أو شاشة.

رصدت براءة إختراع هواوي في مكتب “WIPO” بعنوان “الجهاز الإلكتروني القابل للفصل”، حيث يتميز الجهاز بتصميم يضم صندوق مستطيل مع موصلات تأتي على طول حواف الصندوق.

ولقد صمم جهاز هواوي لدعم إتصال اثنان من الأجهزة أو الملحقات الإضافية، على أن تتصل الملحقات أول الأجهزة بطرق مختلفة وفقاً لجهة إتصال الملحق، وتشير المخططات في براءة الإختراع إلى أن الموصلات تدعم إستيعاب مفصل لإتصال الأجهزة أو الملحقات.

ومن المتوقع أن تدعم أحد الجهات إتصال الشاشة، بينما تدعم الجهة الأخرى إتصال لوحة مفاتيح، ليظهر في النهاية الجهاز بثلاثة من الأجزاء تضع رؤية جديدة في تصميم أجهزة الحاسب القابلة للفصل.

ومن المقرر أن يتضمن صندوق جهاز الحاسب التكوينات الرئيسية التي تشمل وحدة المعالجة، وكرت الشاشة.

يذكر أن تصميم هواوي في الأجهزة القابلة للفصل يأتي بالتزامن مع تطوير عدد من الشركات تصميم أجهزة الحاسب القابلة للطي التي تحقق تطور سريع بالفعل.

المصدر: بوابه المتميز

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