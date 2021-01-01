تكشف براءة إختراع من هواوي عن جهاز حاسب دون لوحة مفاتيح أو شاشة

سجلت العملاق الصيني هواوي خلال الفترة الماضية براءة إختراع جديدة في تصميم أجهزة الحاسب المحمول، حيث تقدم من خلال براءة الإختراع جهاز يأتي دون لوحة مفاتيح أو شاشة.
رصدت براءة إختراع هواوي في مكتب “WIPO” بعنوان “الجهاز الإلكتروني القابل للفصل”، حيث يتميز الجهاز بتصميم يضم صندوق مستطيل مع موصلات تأتي على طول حواف الصندوق.
ولقد صمم جهاز هواوي لدعم إتصال اثنان من الأجهزة أو الملحقات الإضافية، على أن تتصل الملحقات أول الأجهزة بطرق مختلفة وفقاً لجهة إتصال الملحق، وتشير المخططات في براءة الإختراع إلى أن الموصلات تدعم إستيعاب مفصل لإتصال الأجهزة أو الملحقات.
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