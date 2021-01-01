تطلق شاومي مكيف هواء Giant Power Saving Pro بميزة التبريد السريع خلال 30 ثانية

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صورة الخبر: مكيف هواء Giant Power Saving Pro
مكيف هواء Giant Power Saving Pro

أعلنت شاومي عن مكيف الهواء Giant Power Saving Pro بقوة 1.5HP، ويأتي بقدرة على التبريد السريع خلال 30 ثانية.

كشفت شاومي عن أحدث أجهزة مكيف الهواء الذي يأتي بميزة التبريد السريع، حيث يدعم Xiaomi Giant Power Saving Pro التبريد والتدفئة بسرعة فائقة، مع نطاق واسع من درجات الحرارة للإختيار، وتقدم شاومي الجهاز في السوق الصيني بسعر 375 دولار.

ومن المقرر أن تتم عملية التبريد السريع في مكيف الهواء خلال 30 ثانية، بينما تتم عملية التدفئة السريعة خلال 60 ثانية.

ويتراوح نطاق درجات الحرارة من -32 إلى 60 درجة مئوية، ويتوافق مكيف الهواء مع غرفة بمساحة 20 متر مربع ويأتي بقوة 1.5 حصان.

كما يتميز الجهاز بتوفير إستهلاك الكهرباء، ويأتي بتقنية تعمل على توقع درجة الحرارة المناسبة من التبريد والتدفئة، كما يدعم compressor الإنطلاق بسرعة فائقة، ويدعم تدفق الهواء إلى 680 متر مكعب / ساعة، أيضاً يتوفر مكيف الهواء في الوقت الراهن في السوق الصيني بسعر375 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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