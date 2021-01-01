تجلب جوجل ميزات جديدة إلى لوحة المفاتيح Gboard



جوجل جوجل

أعلنت شركة جوجل عن العديد من الميزات الجديدة التي تتوفر عبر هواتف أندرويد، بما في ذلك تحديثات ملصقات لوحة مفاتيح Gboard ونقاط اللعب وتطبيقات إمكانية الوصول.



والجدير بالذكر أن الشركة تقدم ملصقات نصية مخصصة لجميع أجهزة أندرويد، بعد إطلاقها لأول مرة عبر هواتف بيكسل في شهر مارس.



وعند الكتابة، تتمكن الآن من تحويل النص إلى ملصق مخصص. وتقول الشركة إن المستخدمين يكونون قادرين على كتابة ما يريدون قوله ثم اختيار تصميم لمشاركة رسالتهم.

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وتتوفر الملصقات النصية المخصصة الجديدة قريبًا للمستخدمين في الولايات المتحدة الذين يكتبون باللغة الإنجليزية.كما تطرح الشركة أيضًا أكثر من 1600 مجموعة جديدة من إيموجي المطبخ لمساعدة المستخدمين في التعبير عن أنفسهم من خلال إنشاء رموز تعبيرية هجينة جديدة.وتعمل جوجل أيضًا على تحسين الحد من ضوضاء الخلفية في تطبيق Sound Amplifier، المصمم للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.ويستخدم التطبيق هاتفك لتضخيم الأصوات المهمة من حولك وتصفيتها. ويجلب التطبيق مع التحديث الجديد صوتًا أسرع وأكثر دقة، إلى جانب واجهة مستخدم مُجدَّدة تقول الشركة إنها أسهل في الاستخدام.وهناك أيضًا تحديثات جديدة لتطبيق Lookout، المصمم للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو العمى. ويستخدم التطبيق كاميرا هاتفك لتوفير معلومات حول العالم من حولك.ويحصل Lookout على وضع الصور الجديد الذي يستخدم أحدث نماذج التعلم الآلي من جوجل لتمكين المستخدمين من سماع وصف للصورة.جوجل توسع ملصقات Gboard النصية المخصصةكما طرحت الشركة تحديثات لوضع النص في التطبيق ووضع المستندات ووضع تسمية الطعام ووضع الاستكشاف لجعل Lookout أكثر دقة. ويعمل التطبيق الآن أيضًا في وضع عدم الاتصال ودون الحاجة إلى اتصال بالشبكة اللاسلكية أو خدمة بيانات.وقالت مديرة إدارة المنتجات في أندرويد: نحن نقدم مجموعة من التحديثات لمساعدة هاتفك في التميز بقدر ما تفعله أنت. بدءًا من الطرق الأكثر تعبيرًا لمراسلة أصدقائك، إلى الترقيات الدقيقة والذكية للترفيه وإمكانية الوصول، نضمن أن يكون كل تفاعل مع جهاز أندرويد مفيدًا أكثر من السابق. وتضيف هذه التحديثات المزيد من الطرق التي يساعدك بها أندرويد في التواصل مع الآخرين ومع العالم من حولك.كما يمكن للمستخدمين الذين لديهم نقاط اللعب الآن استخدامها للحصول على عناصر داخل التطبيق دون مغادرة ألعابهم أو تطبيقاتهم.ولديك خيار تغطية تكلفة الشراء بالكامل باستخدام نقاط اللعب أو تقسيمها بين نقاط اللعب وطريقة دفع أخرى. ويتم طرح التحديث الجديد خلال الأسابيع المقبلة في البلدان التي تتوفر فيها نقاط اللعب.