اكتمال «قمر الفراولة»..14 يونيو..

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صورة الخبر: قمر الفراولة
قمر الفراولة

قال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية د. أشرف تادروس، إن السماء تشهد يوم 14 يونيو، اكتمال القمر بدر ذو القعدة.

وأضاف تادروس: "يبدو القمر بدرا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل، أما ذروة البدر فستكون في 14 يونيو، حيث يكتمل قرص القمر تماماًً ويبلغ لمعانه 99.7 % ".

وتابع " يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة حيث يكون حصاد ثمار الفراولة في هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه قمر العسل، وهو القمر العملاق الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة لهذا العام، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الارض، أي المنطقة القريبة من الأرض، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلاً وأكثر لمعانا من المعتاد".

وذكر وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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