يعلن «ماسك» موعد ظهور الإنسان الروبوت «أوبتيموس»

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شهدت تسلا يومًا ضخمًا للذكاء الاصطناعي العام الماضي، حيث كشفت عن إنسان يرتدي زيًا آليًا، لكنها قالت بعد ذلك إنه نموذج أولي لـ «تسلا بوت»، وهو روبوت المستقبل الذي يشبه الإنسان، وقد أطلقت عليه اسم «أوبتيموس» Optimus.



وكان آخر يوم ليوم الذكاء الاصطناعي لشركة تسلا Tesla AI في 19 أغسطس 2021 ، ولكن الآن كتب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX ، وشركة Tesla Elon Musk في تغريدة له أن يوم الذكاء الاصطناعي القادم قد تم تأجيله، مؤكدًا أنه سيُعقد في يوم 30 سبتمبر القادم.



وأضاف «ماسك» في تغريدته: "قد يكون لدينا نموذج أولي لـ أوبتيموس يعمل بحلول ذلك الوقت". وتابع في تغريدة أخرى، قائلاً: "إن يوم تسلا للذكاء الاصطناعي AI Day # 2 سيكون "ملحميًا".

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وأوضح إيلون ماسك، قائلا: "الروبوت أوبتيموس، سيظهر لأول مرة في عام 2023 ، وسيكون في نهاية المطاف أكثر قيمة من تجارة السيارات".