واجبات والتزامات شركات الإتصالات تجاه المستخدمين

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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قائمة بأهم حقوق المستخدمين التي ألزم بها شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، حيث جاءت القائمة موزعة على المراحل الثلاث لتلقي خدمات الاتصالات بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم عند الاشتراك بالخدمة، وعند استخدامها وأخيرًا بمرحلة التحاسب وما تضمنته من التزامات على الشركات تتعلق بالأمور المالية كالشحن والفواتير ومتابعة الاستهلاك.



أولا: عند الاشتراك:



الحصول على خدمات الاتصالات من الشركات المرخص لها.

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الحصول بالرقم القومي الواحد على 10 خطوط صوتية و5 خطوط إنترنت بحد أقصى. (لمستخدمي المحمول)الاطلاع بعناية على شروط التعاقد مع الشركة والحصول على نسخة معتمدة من العقد.عدم إشراكك في أي خدمة دون الحصول على موافقتك المسبقة.الحصول على أكواد أو أرقام مجانية لمعرفة أي تفاصيل تخص الخدمات والعروض قبل الاشتراك.الانتقال بالخدمة إلى شركة أخرى بنفس الرقم خلال 24 ساعة دون أية رسوم إضافية. (لمستخدمي المحمول).فتح محفظة إلكترونية بحد أقصى 3 محافظ لكل رقم قومي على 3 أرقام محمول مختلفة. (لمستخدمي المحمول).أقرأ أيضًا.. اعرف حقك| «بنفس الرقم».. شروط وخطوات تغيير شركة المحمولثانيا: عند الاستخدام:توفير أجهزة اتصالات مطابقة للمواصفات ومصرح بها.حماية بياناتك الشخصية والحفاظ على خصوصيتك.إبلاغ الشركة بأية تغييرات طرأت على بياناتك التي سجلتها عند التعاقد.الاتصال بأرقام الطوارئ مجانًا (المطافئ والدفاع المدني، الإسعاف، شرطة النجدة)التواصل مع خدمة عملاء الشركة على مدار 24 ساعة للاستفسار أو الشكوى.تصعيد الشكوى إلى مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مدار 24 ساعة في حالة عدم الوصول لحل مرضٍ مع الشركة.إلغاء المحفظة الإلكترونية عند إيقاف خط التليفون المحمول أو الانتقال لشركة أخرى بنفس الرقم. (لمستخدمي المحمول)ثالثا: عند التحاسب:الحصول على فواتير شهرية تفصيلية تتضمن أسعار وفترة الاستهلاك، كما يحق لك طلب فاتورة الكترونية مجانية.الاطلاع على تفاصيل الاستهلاك من خلال الوسائل الإلكترونية للشركة (الموقع الإلكتروني- التطبيق).الحصول على رسائل مجانية دورية باستهلاك الباقات المتعاقد عليها.إخطارك من خلال رسالة مجانية بالمبلغ الذي قمت بشحنه وأية مديونيات تم خصمها من رصيدك، إن وجدت، فور الشحن.إعلامك من خلال رسالة مجانية بأية خصومات مالية من رصيدك لأي سبب فور إتمام عملية الخصم.إخطارك قبل إيقاف الخدمة بأسبوع على الأقل في حالة عدم دفع مستحقات الشركة.ضمان استرداد المبلغ المتبقي في محفظتك الإلكترونية، إن وُجد، عند إغلاقها. (لمستخدمي المحمول)واجبات مستخدمي خدمات الاتصالاتعدم التعامل مع الجهات أو الأشخاص غير المرخص لها بتقديم الخدمات المختلفة وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات.إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أي حالة مخالفة للقانون مثل تمرير المكالمات الدوليةأو توصيل خط فرعي غير قانوني.الإطلاع على شروط التعاقد مع مقدم الخدمة بعناية والاحتفاظ بنسخة للرجوع إليها إذا دعت الحاجة.ضرورة إبلاغ مقدم الخدمة عن أية تغييرات طرأت على بيانات المستخدم التي سجلها عند التعاقد على الخدمة.عدم مخالفة شروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة.إبلاغ مقدم الخدمة عن فقدان أو سرقة شريحة الهاتف المحمول SIM Cardعدم الاشتراك في أية خدمة أو عرض قبل الإطلاع جيدا عن الشروط والأحكام المتعلقة بها.عدم الاعتداء على البنية الأساسية المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات.عدم استخدام أية أجهزة اتصالات غير قانونية من شأنها التشويش على شبكات الاتصالات.عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة حفاظا على حياتك وحياة الآخرين.