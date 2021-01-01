تصبح فورد F-150 لايتنينج أسرع من شقيقتها رابتور



فورد F-150 لايتنينج فورد F-150 لايتنينج

تتوفر سيارة فورد F-150 لايتنينج الكهربائي بفئات عدة أعلاها فئة بلاتينيوم التي تقدم أفضل المواصفات والمحركات.



سيجد المالكون أنفسهم في سيارة بيك أب كهربائية تحمل محرك ينتج 580 حصان وعزو 1,050 نيوتن-متر، وفي الإعلان الرسمي تقول فورد أنها تستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 4 ثوان ونصف. مع ذلك فقد كشف اختبار مستقل للسيارة عن قدرتها على تحقيق أرقام أفضل، وكشفت عن جانب سلبي في نفس الوقت.



في حين أن السيارة تستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س فعلياً في 4 ثوان فقط، فإنها تعاني مع أداء المكابح الضعيف نسبياً لحجم ووزن السيارة بحسب اختبار مجلة Car and Driver. وبالمقارنة تستطيع رابتور ذات الـ450 حصان تحقيق نفس التسارع في 5.8 ثانية.