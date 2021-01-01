تصبح فورد F-150 لايتنينج أسرع من شقيقتها رابتور

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صورة الخبر: فورد F-150 لايتنينج
فورد F-150 لايتنينج

تتوفر سيارة فورد F-150 لايتنينج الكهربائي بفئات عدة أعلاها فئة بلاتينيوم التي تقدم أفضل المواصفات والمحركات.

سيجد المالكون أنفسهم في سيارة بيك أب كهربائية تحمل محرك ينتج 580 حصان وعزو 1,050 نيوتن-متر، وفي الإعلان الرسمي تقول فورد أنها تستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 4 ثوان ونصف. مع ذلك فقد كشف اختبار مستقل للسيارة عن قدرتها على تحقيق أرقام أفضل، وكشفت عن جانب سلبي في نفس الوقت.

في حين أن السيارة تستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س فعلياً في 4 ثوان فقط، فإنها تعاني مع أداء المكابح الضعيف نسبياً لحجم ووزن السيارة بحسب اختبار مجلة Car and Driver. وبالمقارنة تستطيع رابتور ذات الـ450 حصان تحقيق نفس التسارع في 5.8 ثانية.

المصدر: سعودى شفت

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