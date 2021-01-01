تسجل لامبورغيني علامة Revuelto، هل ستكون سيارة كهربائية؟

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لامبورغيني

سجلت لامبورغيني علامة تجارية لاسم Revuelto في أوروبا. وعلى الرغم من أنه لا يعرف بالضبط الغرض منه إلا أنه اسم استثنائي.

تقتضي تقاليد لامبورغيني بتسجيل اسماءها التجارية على أسماء ثيران مصارعة الثيران، ولكن الاسم الجديد لا يلتزم بذلك، ويخرج للضوء كاسم تقني مرتبط بالتغيير، وبالكهرباء.

إذا كانت الشركة تقصد حرفياً كلمة revuelto الإسبانية، فإن الاسم يترجم إلى “مخلوق” أو إلى “جامح” أو “مضطرب”، وفي كل الأحوال فإن السيارة التي ستحمل هذا الاسم من لامبورغيني يتوقع أنها ستكون مختلفة ومميزة.

المصدر: سعودى شفت

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