سيارة كيا الوحيدة من فئة سيدان في مصر..جراند سيراتو 2022..



جراند سيراتو 2022.. جراند سيراتو 2022..

تقدم الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT (وكيل سيارات كيا الكورية في مصر) عدة سيارات في السوق المحلي، لكن يعتبر أبرزهم في الوقت الحالي موديل 2022 من سيارة جراند سيراتو، وذلك لأنها السيارة الوحيدة التي تقدمها الشركة من فئة سيدان في السوق المحلي.



ويتم تقديم هذا الموديل من السيارة بأربع فئات تشترك جميعا في نفس المحرك، وهو محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 130 حصان و192 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، ويبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.



وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

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- نظام المكابح ABS.- نظام المكابح EBD.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- تكييف هواء.- مرايات جانبية كهربائية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- راديو.- منافذ USB وAUX.- عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل.- مقعد للسائق بارتفاع قابل للتعديل.أما بالنسبة للأسعار الرسمية من الوكيل لهذا الموديل فهي كالتالي:- فئة أولى بسعر 430 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 465 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 485 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 530 ألف جنيه.