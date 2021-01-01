سيارة كيا الوحيدة من فئة سيدان في مصر..جراند سيراتو 2022..

تقدم الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT (وكيل سيارات كيا الكورية في مصر) عدة سيارات في السوق المحلي، لكن يعتبر أبرزهم في الوقت الحالي موديل 2022 من سيارة جراند سيراتو، وذلك لأنها السيارة الوحيدة التي تقدمها الشركة من فئة سيدان في السوق المحلي.
ويتم تقديم هذا الموديل من السيارة بأربع فئات تشترك جميعا في نفس المحرك، وهو محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 130 حصان و192 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، ويبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.
وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:
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