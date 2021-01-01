بالفيديو : تجربة قيادة لسيارة بنتلي بنتايجا 2022 الفخمة من فئة SUV



بنتلي بنتايجا بنتلي بنتايجا

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carbuyer الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة للموديل الجديد من سيارة بنتلي بنتايجا، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV وتتمتع بقدر عالي جدا من الفخامة والرفاهية بالإضافة لأداء قوي جدا بفضل محركها من فئة W12 الذي تتخطى قوته 600 حصان (محرك أعلى فئة من السيارة).



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من بنتلي بنتايجا الفخمة وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: