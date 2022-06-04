سعر الذهب اليوم الأحد 5 يونيو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقراراً، متأثرا بآخر التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية مساء أول أمس عند مستوى 1850 دولارا.







سعر الذهب اليوم في مصر



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سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 671 جنيهاوسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 863 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1007 جنيهات.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1152 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5040 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10080جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو20160 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,114. جنيه.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أول أمس بعدما وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته خلال شهر واحد وكان متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي مستفيدا من ضعف الدولار الأمريكي.