

اسعار العملات اسعار العملات

استهلت أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم السبت، 5-6-2021، وفي شركات الصرافة العاملة في مصر، بالتداول عند مستويات مستقرة نسبياً أمام الجنيه المصري، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي مساء أول أمس الخميس، عن متوسط أسعار العملات في مصر، وذلك لاعتبار يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.



وتستعرض منصة المال الإلكترونية أسعار العملات اليوم في مصر أمام العملة المحلية، سواء عملات أجنبية كـ “الدولار الأمريكي” و”اليورو” و”الجنيه الاسترليني”، أو عملا عربية “الريال السعودي” و”الدرهم الاماراتي”.



أسعار العملات بنك مصر

سجلت أسعار العملات اليوم في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول بالسوق المحلية، مستويات مستقرة أمام الجنيه، بمستهل التعاملات، كالتالي:

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يتداول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.فيما بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في ثاني أكبر البنوك الحكومية، 18.91 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.وبحسب الموقع الرسمي لبنك مصر، حقق سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، 22 جنيه للشراء و22.32 جنيه للبيع.وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، صباح اليوم، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.وبالنسبة إلى سعر صرف الدرهم الاماراتي أمام الجنيه، حقق 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.أسعار العملات البنك الأهليوعلى صعيد أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، فقد حققت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام العملة المحلية، الآتي:بالنسبة إلى سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، سجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.وكذلك، بلغ سعر اليورو أمام الجنيه، 18.93 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.فيما وصل سعر الاسترليني أمام الجنيه، 22.01 و22.33 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.كما بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع. يتداول سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.أسعار العملات في شركات الصرافةوفق آخر تحديثات معلنة من الشركة المصرية للصرافة؛ احدى شركات بنك مصر، عن أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، بالسوق المحلية؛سجل سعر الدولار أمام الجنيه 15.62 و15.72 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.فيما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه 19.12 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.فيما يتداول سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري عند 22 جنيه و22.29 جنيه للبيع.وعلى صعيد أسعار العملات العربية، سجل سعر الريال أمام الجنيه، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإمارتي أمام الجنيه المصري 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.أسعار العملات CIB البنك التجاري الدوليوبالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، داخل أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، في مصر، فقد حققت الآتي،سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.فيما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه، 18.97 جنيه للشراء و19.23 جنيه للبيع.كما حقق سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، 22.06 جنيه للشراء و22.35 جنيه للبيع.وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.أسعار العملات في البنك المركزي المصرييظهر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، متوسط أسعار العملات في مصر، بشكل يومي، فيما عدا أيام العطلات الرسمية للقطاع المصرفي، الجمعة والسبت، وبالنسبة لآخر التحديثات جاءت أسعار العملات الرسمية أمام الجنيه كالتالي؛سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.فيما بلغ سعر عملة اليورو أمام العملة المحلية، 19.01 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.وحقق سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، 22.14 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع.كما وصل سعر صرف الريال السعودي، 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسعر صرف الدرهم الإماراتي، 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، أمام الجنيه.أسعار العملات بنك الاسكندريةوبالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه داخل بنك الاسكندرية، فقد حققت المستويات الآتية:سجل سعر الدولار أمام الجنيه 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه 18.96 و19.21 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.فيما حقق سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، 22.06 جنيه للشراء و22.34 جنيه للبيع.كما بلغ سعر صرف الريال أمام الجنيه، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما حقق سعر صرف الدرهم الاماراتي أمام الجنيه، 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.أسعار العملات البنك العربي الأفريقيبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، 15.64 للشراء و15.74 جنيه للبيع، بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي.فيما سجل سعر العملة الأوروبية أمام العملة المحلية، 18.99 جنيه للشراء و19.23 جنيه للبيع.ويتداول سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 22.08 جنيه للشراء و22.35 جنيه للبيع.فيما أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي، صباح اليوم، أسعار العملات العربية أمام الجنيه، كالآتي؛بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.فيما حقق سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه، 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.